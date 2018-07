Quelques vins d’été pour accompagner vos salades

La semaine a été bien chaude. L’été bat son plein au grand bonheur de votre sommelière.

L’été, c’est ma saison ! Vient avec la chaleur de juillet l’envie de manger léger et frais. Salades repas, poke bowl et préparations crues de toutes sortes seront les favoris des prochaines semaines, d’autant plus que les premières laitues du jardin sont maintenant prêtes.

Les légumes, on les aime crus ou cuits, colorés, croquants, nature ou légèrement assaisonnés. Mélangés selon votre inspiration, on y ajoute fromage, tofu, poisson, fruits de mer ou protéine animale. Voici dans cette optique des suggestions de vins en accord avec des salades tout aussi gourmandes que variées.

À votre santé et bon été !

La Moussière 2017

Sancerre, Alphonse Mellot : Un de mes accords favoris est le sauvignon blanc de la Loire et le fromage de chèvre. Le sancerre La Moussière d’Alphonse Mellot est un classique à la SAQ. On apprécie le millésime 2017 pour son tranchant qui gardera la bouche bien fraîche et taquinera à merveille le fromage de chèvre frais. Servez ce dernier en salade avec quelques juliennes de pomme verte et une vinaigrette citronnée, vous allez vous régaler.

13 % France | Vin blanc | 31,85 $ | 1,6 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 33480

Bandol, Mas de la Rouvière, 2016

Domaines Bunan : Salade repas par excellence, la salade niçoise, en accord régional avec du vin rosé de Provence, sera tout indiquée pour vous transporter à petit prix dans cette magnifique région du monde. Bandol est une appellation connue surtout pour ses rouges, mais fait aussi des rosés frais qui ne manquent pas de caractère. La bouche du Mas de la Rouvière est élégante et le vin salin et sans lourdeur. Ce sera un rosé de gastronomie parfait pour accompagner cette salade repas colorée.

14 % France | Vin rosé | 28,15 $ | 2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13253218

Bel Echo 2015

Pinot noir, Clos Henri : La betterave, même si elle n’est pas encore de saison, a trouvé depuis quelques années sa place dans nos assiettes, tout particulièrement en salade. Je vous recommande pour l’accompagner ce pinot noir de Nouvelle-Zélande qui ne manque pas de caractère. Cassis, cerise, framboise, épices, la bouche a de la matière pour du pinot, mais reste fidèle au cépage. Le fruité est généreux à l’attaque faisant place à des tanins fins. Je vous recommande ce dernier avec une salade de betteraves rouges, feta et roquette.

13,5 % Nouvelle-Zélande | Vin rouge | 26,95 $ | 2,7 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 13581326

Ser Lapo 2014

Chianti Classico, Mazzei : Voici une suggestion destinée à ceux qui ont besoin d’une salade un peu plus consistante. Ser Lapo est une nouvelle cuvée de la maison Mazzei. Assemblage en dominance de sangiovese, complété par du merlot, le vin répond à un style classique du chianti avec ses notes de prune, noyau de cerise et tabac. La bouche épicée aux arômes de cacao, tabac et moka offre de la matière sans excès. Ce vin sera un compagnon de choix à une salade de tataki de bœuf et quelques copeaux de parmesan.

13 % Italie | Vin rouge | 23,05 $ | 1,8 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 13485959

Pink Croft

Porto : Les fraises du Québec sont bien sucrées cette année, je me suis régalée depuis leur arrivée sur les étals. Pour un mariage parfait avec ces dernières, je vous propose un accord qui fera jaser, un porto rosé. Ce produit a été créé il y a quelques années par la maison Croft. Il s’agit d’un porto élaboré à partir de raisins rouges, mais avec une macération plus courte des peaux pour obtenir cette jolie couleur rosée. Bien fruité et légèrement épicé, servez-le froid avec une salade de fraises au poivre, cet accord deviendra un classique de votre saison des fraises, parole de sommelière !

19,5 % Portugal | Vin porto | 19,95 $ | 110 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 11305029

