Réseau Sélection: une tour de 30 étages à Repentigny

REPENTIGNY - Réseau Sélection va entreprendre la construction d’une tour de 30 étages pour personnes retraités ou semi-retraitées à Repentigny, dans Lanaudière, une région où l’entreprise mène de front plusieurs projets importants.

L’immeuble en hauteur, baptisé Sélection Repentigny Signature, sera situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent et comprendra 289 unités, dont une trentaine dédiée aux soins. On y retrouvera une piscine, un gym, un grand salon, une salle à manger, un cinéma et un golf virtuel, sans oublier des terrasses au 4e et 6e étages.

Des espaces commerciaux seront localisés dans les premiers étages, qui seront notamment occupés par une pharmacie, un salon de coiffure et un service de soins pour les pieds.

L’investissement se chiffre à près de 80 millions $ et la livraison est prévue pour l’été 2020. La construction devrait générer 300 emplois, alors que les opérations devraient créer une quarantaine de postes permanents.

«La tour, très contemporaine, passera le test du temps. Les espaces communs seront très luxueux et spacieux, et le terrain offrira des vues magnifiques sur le fleuve», a relaté Gaëtan Cormier, premier vice-président, Développement international de Réseau Sélection.

Le projet Sélection Repentigny Signature s’inspire de Sélection Panorama, dont le groupe achève la construction à Laval. Il s’agit aussi d’un immeuble de 30 étages, qui a en quelque sorte pavé la voie au développement en hauteur pour l’entreprise, dont le plan quinquennal 2015-2020 prévoit des investissements de l’ordre de 2 milliards $.

«Ç'a été un point tournant pour nous de designer, concevoir et construire un immeuble de 30 étages. Sélection Panorama aura été le premier, à Laval, puis il y aura celui de Repentigny et d’autres vont suivre à Ottawa et à Toronto, où l’on étudie la possibilité de construire une première tour faisant entre 50 et 60 étages», a expliqué M. Cormier.

D’autres projets dans Lanaudière

Toujours dans Lanaudière, Réseau Sélection a entrepris récemment la construction de l’immeuble Sélection Terrebonne Signature, au coût de 57,5 millions $. On y retrouvera dès l'été 2019 quelque 229 unités sur six étages, ainsi que les mêmes attraits et services qu’à Repentigny.

L’autre projet de Réseau Sélection dans la région est le quartier intergénérationnel District Union, qui comprendra à terme 3500 unités d’habitation mariant tous les groupes d’âge. L’investissement atteint près de 1 milliard $.

Réseau Sélection en chiffres:

- 900 unités en construction en 2018 dans Lanaudière pour une valeur de 265 millions $

- 20 projets en construction ou livrés cette année au Québec pour une valeur de plus de 800 millions $

- 4500 employés, dont 1000 dans la division construction