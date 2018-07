Tondre la pelouse à 240 km/h: une promesse de Honda

Honda ne fabrique pas que des voitures. Ce constructeur japonais est également spécialisé dans le domaine des tracteurs à gazon.

Histoire de s’illustrer et de faire rayonner cette division de l’entreprise, Honda a décroché le record du tracteur à gazon le plus rapide avec une vitesse de pointe de 188 km/h en 2014.

L’année suivante, un tracteur muni d’un V8 LS de General Motors s’est emparé du record. Celui-ci avait atteint une vitesse de 216 km/h.

Pour Honda, il était inimaginable d’en rester là. La division britannique d’Honda, qui est en charge de ce projet quelque peu éclaté, vient d’annoncer que la seconde version du tracteur à gazon pourra rouler jusqu’à 240 km/h. Lorsque le tout se concrétisera, Honda devrait mettre à nouveau la main sur le titre tant convoité.

Honda Mean Mower Honda

Ce tracteur à gazon est animé par un moteur à quatre cylindres en ligne de 999 centimètres cubes. Celui-ci provient d’une motocyclette Honda Fireblade SP et développe une puissance de 189 chevaux-vapeur et 85 livres-pied de couple. Ce bloc est jumelé à une boîte séquentielle à six rapports.

D’après ce qu’avance Honda, trois secondes sont suffisantes pour atteindre les 96 km/h.

Honda Mean Mower Honda

Malgré des performances impressionnantes, ce tracteur à gazon n’a pas perdu sa première vocation, soit de couper la pelouse. En effet, il est muni de lames en fibre de carbone qui sont actionnées par un moteur électrique.