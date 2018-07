Tony Parker se joint aux Hornets

Le Français Tony Parker a troqué vendredi son maillot des Spurs de San Antonio pour celui des Hornets de Charlotte après 17 saisons de loyaux services.

Le vétéran de 36 ans a apposé sa signature au bas d'une entente de deux ans d'une valeur de 10 millions $, a rapporté le réseau ESPN. Toujours selon le réseau américain, il a passé un coup de téléphone à l'entraîneur-chef Gregg Popovich pour l'aviser de sa décision. Les Spurs désiraient le retour du francophone à San Antonio, mais celui-ci a préféré un rôle plus important derrière Kemba Walker à Charlotte.

Parker a remporté quatre titres de la NBA avec les Spurs, dont le dernier en 2014, et a été choisi le joueur par excellence de la finale 2007. Ayant été invité six fois au match des étoiles de la ligue, le vétéran a totalisé en moyenne par rencontre 7,7 points et 3,5 mentions d’assistance au cours de la dernière campagne.

En carrière, il a totalisé 18 943 points, 3313 rebonds et 6829 assistances.