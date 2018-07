Tragédie ferroviaire: Geneviève Guilbault émue par le courage des Méganticois

La députée de la CAQ Geneviève Guilbault a tenu à saluer la résilience des citoyens de Lac-Mégantic, en marge du cinquième anniversaire de la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013.

Cinq ans jour pour jour après la tragédie de Lac-Mégantic, Geneviève Guilbault s’est souvenue avec émotion des jours ayant suivi le drame qu’elle a vécu de près en tant que porte-parole du Bureau du coroner.

En marge d’un point de presse, vendredi matin, la députée a parlé des sentiments qui l'avaient envahie à son arrivée sur les lieux, devant le centre-ville éventré de la petite municipalité.

«C’était un samedi. On était tous débarqués à Lac-Mégantic sans savoir très exactement ce qui nous attendait. On y a découvert l’horreur d’une tragédie», s’est remémoré Mme Guilbault, toujours émue par la catastrophe qui a coûté la vie à 47 personnes.

Dignité, solidarité et courage

Mais au-delà du drame, Mme Guilbault a dit avoir surtout été frappée par la résilience et la grandeur des Méganticois. «Rétrospectivement, ce qu’on y a surtout découvert, c’est ce qu’il y a de plus beau chez l’être humain», a insisté la députée.

Soulignant «la dignité, la solidarité et le courage d’une communauté», Geneviève Guilbault a dit que ces souvenirs douloureux évoquent aussi chez elle une beauté certaine.

«Encore aujourd’hui, ces personnes de Lac-Mégantic doivent être en mode reconstruction, à essayer de passer par-dessus un souvenir encore très douloureux. Mais j’espère qu’ils se rappellent aussi ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont démontré de plus beau à l’époque.»