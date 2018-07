Un père et son fils meurent aux États-Unis

Les vacances d’une famille de Gatineau ont tourné au drame mercredi lorsqu’un père et son fils de 10 ans sont morts dans un accident de la route aux États-Unis.

Benjamin Gaillard et son fils n’ont eu aucune chance lorsque leur voiture a été emboutie par un camion semi-remorque sur l’autoroute 81 en Pennsylvanie. Sa conjointe et leur fillette de 7 ans qui se trouvaient aussi à bord de la voiture sont hors de danger.

L’homme avait immobilisé sa voiture en bordure de la route en raison d’un accident devant lui. Sa voiture a cependant été heurtée de plein fouet par un camion qui arrivait derrière.

Les images captées par une station de télévision de la Pennsylvannie témoignent du grave impact de la collision.

La famille revenait de vacances en Floride entamées à la fin juin. Les quatre occupants de la voiture avaient passé la journée de mercredi à Virgina Beach avant de reprendre la route vers Gatineau.

Selon des médias américains, le camion semi-remorque qui a heurté le véhicule de la famille était conduit par un Québécois. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre pourquoi le conducteur n’a pas freiné.

La communauté artistique en deuil

Benjamin Gaillard était connu dans le milieu artistique de la région de Gatineau et Ottawa alors qu’il a tenu le rôle dans plusieurs pièces de théâtre.

La vice-présidente de l’organisme Théâtre Action, Capucine Péchenart, dont l’homme était le coordonnateur, est ébranlée.

« Benjamin était une personne tellement joyeuse et positive. Il avait toujours envie de mener à bien des projets et d'aider les autres. C’était un grand plaisir de travailler avec lui. Il va laisser un grand vide dans le milieu théâtral franco-ontarien », a-t-elle mentionné.

Sa conjointe Véronique Grondin est aussi connue comme étant la directrice de la programmation du Salon du livre de l’Outaouais.

Le directeur général de l’Association des auteurs et auteurs de l’Ontario français, Yves Turbide, s’est dit atterré lorsqu’il a pris connaissance de la nouvelle.

« C’est une grande perte. On essaie de vivre la situation du mieux qu’on peut et on attend surtout le retour de Véronique pour pouvoir l’appuyer dans tout ça », a dit l’homme.