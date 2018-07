Zonage contesté: la Cour suprême donne raison à la Ville de Lorraine

OTTAWA – La Ville de Lorraine a eu gain de cause en Cour suprême du Canada face à un propriétaire qui contestait un changement de zonage remontant à 1991.

Le plus haut tribunal du pays a donné raison à la municipalité des Laurentides, sous prétexte que la compagnie 2646-8926 Québec inc. et son actionnaire majoritaire, François Pichette, avaient attendu trop longtemps pour s’opposer au règlement de la Ville.

En 1989, l’entreprise a acheté un terrain boisé de Lorraine au coût de 1,2 million $. Deux ans plus tard, un changement de zonage est venu interdire tout développement sur 60 % de la superficie du terrain, alors que M. Pichette y prévoyait un projet domiciliaire.

Or, ce n’est que 12 ans plus tard que le propriétaire a appris l’existence du règlement. Il a ensuite attendu quatre ans avant de se tourner vers les tribunaux, en 2007.

Dans sa décision rendue vendredi, le juge en chef Richard Wagner a statué que ces 16 années écoulées constituaient un «délai déraisonnable». Il a rappelé que selon le Code civil du Québec, un propriétaire ne peut attendre plus de 10 ans avant de présenter sa demande d’annulation du règlement.

Puisque M. Pichette accusait la municipalité d’avoir procédé à une «expropriation déguisée», il réclamait une indemnité pour la perte de valeur de son terrain.

La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur ce point, car il s’agit selon elle d’une question distincte. Le jugement souligne toutefois que le propriétaire peut toujours se tourner vers la municipalité pour demander un dédommagement.