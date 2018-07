BEAUCHAMP JASMIN, Ginette



Ginette Jasmin Beauchamp s'est éteinte doucement après une longue lutte contre la maladie, entourée de ses enfants sur qui elle veillera, Johanne (Joop), Guy (Carole), Sylvie (Sylvain) et Jacques (Lucie). Elle protégera également ses petits-enfants si précieux pour elle, Mathieu, Annie-Claude, Julie, Valérie, Vincent et Sophie. Ses arrière-petits-enfants qu'elle a eu le bonheur de prendre dans ses bras, Alix, Thomas, Jérémy, Mia, Zoé, Alice, Théo, Axel et Charlie ainsi que sa soeur Denise.La famille se réunira au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1025, Saint-Laurent Ouest, Longueuil, J4K 1E1, le mercredi 11 juillet 2018 à 14h pour lui témoigner son affection et lui dire au revoir. Une célébration suivra à 17h.Notre maman souhaite que des dons soient faits à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC plutôt que d'envoyer des fleurs.