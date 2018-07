LEMIRE, Rolande



À Repentigny, le 29 juin 2018, est décédée Mme Rolande Lemire, épouse de feu M. Denis Proulx.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Marjolaine), Karine (Sydney), ses petits-enfants Charles-Étienne, Émilien, Kurt, James et Coralie, son frère Claude (Claudette), ses soeurs Nicole et Monique (Roger) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe:le dimanche 8 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 9 juillet de 10h à 11h, suivi d'une cérémonie commémorative 11h.Des dons à la Société de la SLA du Québec seraient appréciés.