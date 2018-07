SÉGUIN (née Lemay)

Jacqueline



Le 29 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Jacqueline Lemay, épouse de Yvon Laurent Séguin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Brian) et Daniel (Chantal) ses petits-enfants Samantha (Carlos), Philippe et Jimmy, ses arrière-petits-enfants Karla, Kamila et Samuel, ses soeurs Raymonde et Huguette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 juillet de 18h à 21h et le dimanche 15 juillet de 10h à 12h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.