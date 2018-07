HÉBERT, Réjane née Duhamel



À Montréal, le dimanche 1er juillet 2018 est décédée, à l'âge de 91 ans, Réjane Duhamel, épouse de feu Hervé André Hébert.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Michel), Benoit André (Rhoda), France (Yvan) et Johane (Sylvain), ses petits-enfants Tanya, Etienne, Émilie, Sarah-Maude, Mélanie, Guillaume et Pascal-Olivier ainsi que Hélène Trépanier, sa soeur Simone, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 12 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 13 juillet 2018, à 10h en l'église Jean XXIII située au 7101, rue de l'Alsace, Anjou, et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) seraient appréciés.