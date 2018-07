LAFORTUNE, Gisèle

née Laframboise



À Montréal, le 24 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Laframboise, épouse de feu M. Gilles Lafortune et conjointe de M. Gaston Tremblay.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Louise), France (Denis), Daniel (Sarah) et Chantal (Marc), ses petits-enfants Pascale, Francis, Stéphanie, François-Olivier, Marie-Pier, Sarah, Kaylie, Jordan et Andrew, son arrière-petit-fils Elliot, ses frères Claude et Jean ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet de 14h à 17h et en soirée de 19h à 22h au salon de la801 BOUL. DES LAURENTIDESSAINT-JÉRÔME (Secteur Saint-Antoine)450 438-1234La liturgie de la Parole y sera célébrée en soirée à 20h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.