LATENDRESSE, Fernand



À Montréal, le 24 juin 2018, à l'âge de 96 ans, 1 mois et 12 jours, est décédé, M. Fernand Latendresse, fils de feu Rosa Bélair et de feu Lionel Latendresse.Avant de prendre sa retraite, il fut opérateur-couturier de vêtements pour dames ainsi que chauffeur de son propre taxi.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Léger (71e année de mariage), ses enfants: Lise, Claude (Carol), Jacques (Marie) et Jean, ses petits-enfants: Isabelle (Gérald), Fannie (Mathieu), Julie (Argyris) et Rachel (Jean-Simon), ses arrière-petits-enfants Vivianne, Ariel, Yannis, Stelios, Noémie et Zoé, ainsi que sa soeur Janine, son beau-frère Guy Cartier et sa belle-soeur Lise Laroche.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise - Urgel Bourgie / Athos, 6700 rue Beaubien E. Montréal.le dimanche 15 juillet 2018 de 13h à 16h. Un hommage lui sera rendu à 16h au complexe.Au lieu de fleurs, des dons seraient appréciés à La Fondation des Auberges du Coeur, 4246, rue Jean-Talon Est, Tour Sud - bureau 17, Montréal, H1S 1J8.