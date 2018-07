GUAY, Denyse (Gagnon)



À St-Eustache, le 5 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Denyse Gagnon, épouse de feu Georges Guay.Elle laisse dans le deuil ses fils Denys, Daniel (Louise), Gilles (Chantal) et Jean-Pierre (Carole), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 juillet 2018 à compter de 10h en l'église St-Elzéar, 16 boul. St-Elzéar est à Laval, suivi des funérailles à 11h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.514-381-6664