PERRAULT, Suzanne

née Rivard



À Montréal, le 4 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Suzanne Rivard-Perrault, épouse de Jacques Perrault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle, Jean (Brigitte Hébert) et Pascale (Patrick Dupuis), ses petits-enfants Hugo, Annie, Michèle et Mathieu, sa soeur Françoise Rivard-Danis ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 juillet 2018 de 17h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal.