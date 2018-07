JOLY, Robert



À Sainte-Julie, le 29 juin 2018, à l’âge de 76 ans, est décédé Monsieur Robert Joly, conjoint de Madame Claudette Roy.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Daniel et Normand (Nathalie), ses petits-fils, Alexandre, Guillaume, Gabriel, Vincent et Olivier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 juillet de 13h à 15h, une cérémonie suivra de 15h à 16h en la chapelle du complexeLa famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour le soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Victor-Gadbois serait apprécié en la mémoire de Robert Joly.