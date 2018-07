LAFOND, Lorenzo



À Montréal, le 2 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Lorenzo Lafond, époux de Mme Monique Beauparlant.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Goretti), Michel (Doris), Sylvie et Louis-Philippe, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse et Suzanne, son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 10 juillet 2018 de 18h à 20h30, à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.