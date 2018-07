VACHON, Guy



Le 25 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Guy Vachon, ingénieur, époux de Suzanne Fortin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Murielle (Jean-Pierre), ses petits-enfants Rémi, Martin, Marie-Ève et Olivier, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 12 juillet de 14h à 17h30. Suivra une cérémonie en la mémoire du défunt à:7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD (J4Y 1A2)