VALADE, Denise



Le 3 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Denise Valade, épouse de feu Joseph-Ernest Doucet.Elle laisse dans le deuil Jocelyne Béland, Louise (Denis), Jean (Carmen) et Jocelyne Doucet, ses petits-enfants Claudie, Marie-Ève, Pierre-Marc, Guillaume et Simon, ses arrière-petites-filles Anabelle et Ariane ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 17 juillet de 13h à 17h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 17h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des Maladies du rein serait apprécié.