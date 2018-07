AUGER, André



De la région de Lanaudière, le 27 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé M. André Auger, conjoint de Mme Anna Boutin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Jean), Stéphan (Josée), Rachel (Michel) et Line (Bruno-Jacques), ses petits-enfants: Pierre-Marc, Katryn, Benjamin, Audrey-Anne, Alexandre et Nolan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle vendredi 13 juillet de 14h à 17h, de 19h à 22h et le samedi 14 juillet dès 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon, la même journée, à 11h30.Au lieu de fleurs, un don au CHSLD Vigi Yves-Blais serait apprécié.