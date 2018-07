DELL'ANIELLO, François



À Montréal, le 5 juillet dernier, est décédé Monsieur François Dell'Aniello, conjoint de Monsieur J. Serge Sasseville.Il nous a quittés à l'âge de 59 ans, entouré des siens, suite à un courageux combat contre le cancer.Outre son conjoint, il laisse dans le deuil ses parents Huguette Rioux Dell'Aniello et Paul Dell'Aniello, sa soeur Marie-Annick, son neveu Karl (Laurence) ainsi que plusieurs autres parents et nombreux amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 juillet 2018, de 16h à 18h et de 19h à 22h au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, H2V 2P9514-279-6540Les funérailles auront lieu le vendredi 13 juillet 2018 à 10h30 à la Cathédrale Christ Church, 635 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Qc, H3A 2B8.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Société de leucémie et lymphome du Canada, 740 rue St-Maurice, bureau 602, Montréal, Qc, H3C 1L5, serait apprécié.