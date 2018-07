POITRAS, Rénald



De Chambly, le 23 juin 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Rénald Poitras.Il laisse dans le deuil son amie Denise Cooke, ses frères et soeurs, Gisèle, Roger (Marie), Jeannine, Thérèse, Yvette (Marcel), Michel (Jeannette), Jacques (Marcelle) et Nicole, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Les funérailles auront lieu samedi le 14 juillet 2018 à 10h, en l'église St-Joseph de Chambly. La famille vous accueillera, en présence des cendres à compter de 9h, afin de recevoir les condoléances.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à Centraide du Grand Montréal, les formulaires seront disponibles sur place.