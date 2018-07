MORIN, Gérald



Le 1er juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gérald Morin, conjoint de Mme Francess Houley.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Richard et Nicolas, ses petits-enfants Laurence et Rémi, les enfants de sa conjointe Carolyn (Dany) et André (Annie) ainsi que leurs enfants Jérémy, Noemy et Alexandra, ses frères et soeurs: Laval (Lisette), feu Aubert (Hélène), Gaby (feu Suzanne), Alfred (Carmen), Vianney (Guylaine), Jean D'Arc, Désirée (René), Jean-Eudes, Paul, Thérèse (feu Robert) et Clarisse (Léopold), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 14 juillet 2018 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h30 en l'église de Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.