AMICARELLI, Armand



À Montréal, le vendredi 6 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé Armand Amicarelli, époux de Gisèle Deschamps.Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (David), Joanne (Albert), Stéphane (Renée) et ses petits-enfants Arielle, Robert, Catherine, Andrew (Anastasia), Eric, Vincent, Matisse et Camélia, sa soeur Marie-Jeanne, son neveu Richard, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe:le mardi 10 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la chapelle même à 20h.