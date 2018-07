WILSON, Rollande



À Sainte-Geneviève, le 1er juillet 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Rollande Wilson, épouse de feu Monsieur Charles Jouan.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Yves, André, Jocelyne (Alan Martin) et Sylvain, ses petits-enfants Guillaume, Michael, Mélissa et Charles, ses frères André et Hervé ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet de 13 à 17 heures et de 19 à 21 heures, ainsi que le samedi 14 juillet de 9 heures à 10h30, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 14 juillet à 11 heures à la Paroisse St-Raphaël Archange, 495 rue Cherrier Ouest, L'Île Bizard, Qc, H9C 1G4.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Au vent de l'Ouest pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-I'Île ou à Leucan serait apprécié.