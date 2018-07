Attitudement parlant

Moi, ma peur, c’est le goaler. S’il revient de sa tranquille Colombie-Britannique avec la même désolante attitude, la même crasse paresse et le même enrageant détachement, là on est morts. Carey Price avait peut-être une mauvaise défensive devant lui la saison dernière, mais son adjoint Niemi a fait mieux que lui. Ça, ce n’est pas normal. Price gagne maintenant dix millions par année et il doit assumer autant qu’il va encaisser. Quand Bergevin parle d’une nouvelle attitude à adopter, il a raison. Price est le premier et le plus sérieusement concerné parce qu’il est comme un capitaine. Avec la direction, il doit être docile et à l’écoute. Avec ses coéquipiers, son rôle de leader et de prêcheur par l’exemple devient obligatoire. Avec les journalistes et le public, fini les boudages et babounages.