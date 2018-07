BERNIER, Raymond



À Montréal, le 3 juillet, est décédé Raymond Bernier, époux de Yolande Boivin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Michel), Carole (Robert), Sylvain (Sylvie) et Michel (Nelia), ses petits-enfants Éric, Julie, Karine, Stéphanie, Amylie, Cédrik et Félix, ses huit arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 juillet de 13h à 16h au:T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)