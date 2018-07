Blake Snell et les Rays blanchissent les Mets

Blake Snell a blanchi les Mets pendant sept manches et un tiers pour aider les Rays de Tampa Bay à l’emporter par la marque de 3-0, samedi à New York.

Snell (12-4) n’a concédé que six coups sûrs et trois buts sur balles en plus d’éventer neuf frappeurs. Il montre une excellente moyenne de points mérités de 2,09 depuis le début de la campagne.

L’artilleur s’est également rendu deux fois sur les sentiers en étant atteint en deuxième et en soutirant un but sur balles en septième.

Wilson Ramos a été à l’origine de deux points dans la victoire en vertu d’un roulant en cinquième et d’un simple en neuvième. Carlos Gomez a produit l’autre point en frappant un simple en huitième.

Malgré une bonne sortie, Steven Matz (4-6) a subi la défaite. Il a permis un point, cinq frappes en lieu sûr et trois buts sur balles.