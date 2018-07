BOUCHARD (née Gordon)

Noëlla



Subitement, aux Foyers Farnham, le 29 juin 2018, à l'âge de, est décédée Mme Noëlla Gordon, épouse de feu Romuald Bouchard, originaire de Farnham.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réjeanne, Huguette, Jacques (Hélène Charbonneau), Pierrette (Paul-Émile Jetté) et elle était la mère de feu Fernand (Céline Campbell). Elle laisse également ses 12 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, ses 4 arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, madame Bouchard ne sera pas exposée. Les arrangements funéraires ont été confiés au salon funéraireFARNHAM J2N 2W8Tél. 450-293-4474 - Téléc. 450-293-8525farnham@desourdy.ca www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 14 juillet à 14h en l'église St-Romuald de Farnham, suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham. Veuillez prendre note que la famille sera présente à compter de 12h30 à l'église pour recevoir vos témoignages de sympathie.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence Magenta (Farnham), de la Résidence de l'Amitié (Ange-gardien) et des Foyers Farnham pour l'attention et les bons soins donnés à Mme Bouchard.