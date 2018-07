Comiccon: ils font tourner les têtes

Spiderman, Chappie et Goldorak faisaient partie des quelque 60 000 amateurs de science-fiction attendus ce week-end au Comiccon de Montréal, qui fête son 10e anniversaire. Jeunes et moins jeunes en profitent chaque année pour se faire prendre en photo avec d’autres amateurs costumés, rencontrer leurs idoles et plus encore.

Costume à 5000 $

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ces membres du mouvement Furry Fandom, qui consiste à se déguiser en animaux, ont payé jusqu’à 5000 $ pour leurs costumes faits par des professionnels. « Oui, on a chaud », répond Michael Landry (à droite).

20 heures pour les sourcils

Photos Agence QMI, Joël Lemay

Evelyne Roberge (à droite) a mis près de 20 heures seulement pour poser un par un tous les brins des sourcils de son déguisement. Celle qui gagne sa vie à confectionner des costumes de cosplay profite des événements comme le Comiccon de Montréal pour se rassembler avec d’autres amateurs maintenant devenus des amis. Svan Melms (à gauche) avait fait la route depuis le Michigan, tandis que Jimmy Luke (au centre) réside en Ontario.

Pour vaincre la dépression

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est pour sortir d’une dépression engendrée par une rupture difficile que Mathieu Lefebvre a entrepris de fabriquer son costume d’Orque, inspiré du jeu Donjons et Dragons. Trois mois et 2000 $ plus tard, l’homme est catégorique : « Ça m’a sorti de ma dépression carrément. »

Costumes plus grands que nature

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Par chance que Pascal Gauthier travaille dans une usine d’acier. Autrement, le costume de Goldorak du Belœillois de 43 ans n’aurait peut-être pas été prêt à temps pour le Comiccon, samedi, en raison d’un bris à l’une de ses échasses.

« J’ai fait quelques pas dans le stationnement et ça a tout de suite brisé, mais par chance, j’ai pu le réparer tout de suite », raconte celui qui a mis trois mois de travail presque quotidien sur son costume.

Pareil pour sa conjointe, Manon Boulais, qui a investi pas moins de six mois à temps partiel pour assembler son déguisement de Elita One, un personnage de la série Transformer. Résultat : le couple ne pouvait faire quelques pas sans être apostrophé par des curieux désirant se faire prendre en photo avec eux.

Sortie en famille

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est une religion pour nous, le Comiccon », lance David Bonin, qui s’était déplacé samedi avec sa conjointe, Nancy Foisy, et ses deux garçons, Edgar et Oscar. Le choix de leurs costumes, des personnages du jeu vidéo The Last of Us, s’est fait naturellement puisque toute la famille y joue, raconte-t-il.