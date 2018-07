ST-JEAN, Jacques



Le 23 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé Jacques St-Jean, époux de Marguerite Végiard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline, Christiane, Manon, Guy, Daniel, Carole et Mario, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 13 juillet de 14h à 17h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com