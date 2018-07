Des qualifications de courte durée pour Lance Stroll

Le pilote québécois Lance Stroll s’élancera en fond de grille au Grand Prix de Grande-Bretagne, car il a effectué une sortie de piste durant les premières minutes de la séance initiale de qualification, samedi, sur le circuit de Silverstone.

Le porte-couleurs de l’écurie Williams a perdu la maîtrise de sa voiture et s’est retrouvé dans le bac à gravier, forçant les commissaires à agiter le drapeau rouge, le temps de retirer l’auto de la piste.

Par ailleurs, Stroll avait réalisé le 16e meilleur temps (1 min 29,829 s) de la troisième séance d’essais libres plus tôt dans la journée, loin derrière le plus rapide, le Britannique Lewis Hamilton (1:26,722). Il avait remis les 10e et 15e chronos lors des deux séances précédentes.

La course est prévue dimanche.