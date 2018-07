Des robots-conseillers pour les planificateurs financiers

« Il y a 20 ans, le travail de planificateur était très différent, on prenait des fonds communs un à un, on misait là-dessus, on ajoutait ses frais... il y avait énormément de paperasse et de travail manuel, de documents Excel, de formulaires, etc. C’est encore comme ça chez plusieurs conseillers traditionnels, étonnamment », explique le chef des investissements de Wealthsimple, Dave Nugent.