Des trancheurs de filets de poisson passent à l’ère moderne

Comptant parmi les cinq plus grands fumoirs de poisson au Canada, Fumoir Grizzly de Saint-Augustin-de-Desmaures est en mesure de produire jusqu’à 1800 kg de produits finis par quart de travail.

« On veut optimiser le nombre de tranches par filet, car la matière première est vraiment très chère. L’ordinateur va décider de l’angle et de l’ajustement automatique du trancheur », résume Mme Boivin.

« Si on veut être plus efficace, on n’a pas d’autre choix que d’aller vers la roboti­sation », ajoute-t-elle.