LACHAPELLE, Guy



À Montréal, le mercredi 4 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 86 ans, Guy Lachapelle, époux de Dorila Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Carole Dumouchel), André et Chantal, ses petits-enfants Maxyme, Félyx, Elya et Lana Yzabel ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 15 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et dès 9h30 le lundi.Les funérailles seront célébrées le lundi 16 juillet 2018, à 11h en l'église Ste-Angèle, 5275 boul. Lavoisier à Saint-Léonard, H1R 1J5.