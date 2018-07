Êtes-vous un couple émotionnellement intelligent?

Quiz

Qu’il/elle exagère, que ce n’est jamais possible de discuter sans accuser l’autre et vous en profitez pour lui remettre au visage ses fautes ;

Vous convenez d’un coup d’œil de remettre la discussion alors que vous serez seuls, plus reposés et que vous aurez pris du recul ;

Avoir répondu « a » à la majorité des questions, démontre que vous êtes davantage susceptible de faire preuve de compétences émotionnelles ou d’intelligence émotionnelle.

Si vous avez répondu « b » ou « c » à plusieurs questions, nous pouvons parier que vos relations interpersonnelles ne sont pas chose facile ! Disputes ou malentendus sont régulièrement au rendez-vous ! Épuisant ? Dans ce cas, je vous suggère de tenter de vous munir d’outils pour parfaire vos compétences : suivez des ateliers, allez vivre des formations, bref, informez-vous sur le sujet pour retrouver du bonheur dans votre vie et vos relations ! Car heureusement, les compétences émotionnelles peuvent s’acquérir et se perfectionner, et ce, quel que soit l’âge !

