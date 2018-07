LEFRANÇOIS, Pierrette



À La Prairie, le 28 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Pierrette Lefrançois.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie, ses fils Philippe (Martine), Benoit (Stéphane) et André (Lucie), ses petits-enfants Nicolas, François, Lixia, Alexandrine et William, ses amis proches Louise et Réjean, ainsi que d'autres parents amis.La famille vous accueillera le samedi 21 juillet dès 10h à l'église Saint-Matthieu de Beloeil, Qc, J3G 4R2. Une messe sera célébrée à 11h.www.dignitequebec.com