Festival de jazz J 10 : Le funk du docteur Lonnie Smith

Après la canicule, ce fut presque un front automnal avec tous ces écarts de température. Mais, vaille que vaille, l’organiste Lonnie Smith ses comparses avaient bien d’autres idées en tête. Après une veille qui ne manquait pas de piquant avec le saxophoniste ténor Chris Potter, le concert prenait encore « plus de muscles » avec une section de cuivres (trompette, saxophone baryton et trombone avec la présence du brillant Kevin Eubanks), et la chanteuse Alicia Olatuja. Arrivé un peu en retard, à cause d’une importante panne de métro, plus ça change, plus c’est pareil, la formation livrait une relecture d’I Don’t Know What Time It Was. Moderne dans son essence, et donnant une large part aux solistes, Lonnie Smith surveillait d’un œil discret ses poulains, tout en injectant un je ne sais quoi d’octane jazz à haute dose. Sous la forme de tableaux, l’univers afro-américain s’illuminait sur des univers gospel, soul et funk, sans jamais que cela ne soit redondant, ni d’une autre époque. Répétons-le, l’organiste Lonnie Smith vit avec son temps du haut de ses 78 ans.

À 18 h à l’Astral, la brillante pianiste Emie R Roussel et son trio pour intersections.





À 20 h, (extérieur) l’esprit manouche avec le guitariste Stéphane Wrembel





À 19 h 30, le flutiste, guitariste et chanteur Ian Anderson ou l’esprit du groupe rock Jethro Tull..salle Wilfrid-Pelletier

À 21 h 30, le concert de clôture (gratuit) avec War On Drugs.