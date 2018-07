HALDE née LOISELLE, Rita



À Chambly, le 5 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Rita Loiselle, épouse de feu Dolard Halde.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Nicole), Michel (Hélène), Yvan (Céline), Gaétan (Linda), Jean-Marc (Renée), Suzanne (Michel), Claire (Réginald), Louise (Jean-Guy), ses 18 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Elle sera exposée le dimanche 8 juillet 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h et le lundi 9 juillet 2018 de 9h30 à 10h30 à la:suivi des funérailles en l'église de St-Mathias à 11h.