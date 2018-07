Grande-Bretagne: examen médical d’un policier pour possible exposition au Novitchok

Un examen médical était en cours samedi sur un policier britannique pour une possible exposition à l’agent innervant Novitchok après l’empoisonnement par ce produit d’un couple dans le sud-ouest de l’Angleterre le week-end dernier, a annoncé l’hôpital.

Le policier «a demandé un avis médical en rapport avec l’incident d’Amesbury» et a été transféré dans la ville de Salisbury pour des «examens spécialisés», a indiqué un porte-parole de l’hôpital de Salisbury. L’incident intervient quatre mois après l’empoisonnement à Salisbury au Novitchok de l’ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille, à l’origine de tensions diplomatiques sans précédent entre Moscou et les Occidentaux.

Plus de détails à venir.