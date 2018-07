La campagne au cœur de la ville

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un v.-p. de Radio-Canada et ex-conseiller de Jean Charest vend une maison 5 millions $

Michel Bissonnette, un ancien producteur télé et vice-président principal de Radio-Canada depuis 2016, a mis en vente une maison à Westmount pour la somme de 4,98 millions $. « Un réel bijou ! Vie privée absolue avec vues à couper le souffle sur la ville. [...] Cette maison détachée de 3 étages, méticuleusement rénovée, est idéale pour recevoir et offre piscine au sel sur terrain de 12 000 pi ca, une cave à vin, un garage double intégré ! La vie de campagne au cœur de la ville ! » dit une agente d’immeuble. Michel Bissonnette est le fondateur de la boîte de production télé Zone 3. Il a également été conseiller spécial de Jean Charest de 2007 à 2012. Libéral de longue date et ancien président de la Commission-Jeunesse du parti, il s’était rangé dans le camp fédéraliste en 1992 après avoir flirté avec la souveraineté-association pour le Québec lors de la mort de l’Accord du lac Meech.

Une maison de 4 millions $ vendue à un médecin

La sœur de l’entrepreneur Paolo Catania et actionnaire de Cité Frank Catania et son conjoint ont vendu une maison de Mont-Royal sur l’île de Montréal pour 4 millions $. C’est un médecin spécialiste, un radiologiste, qui achète. La maison a également appartenu dans le passé à l’homme d’affaires Vincent Guzzo, propriétaire de cinémas. « Située dans un croissant calme longé d’arbres, se trouve une maison conçue par l’architecte Alain Bauffe, reconnu pour son attention aux détails », décrit un courtier. La propriété compte pas moins de 17 pièces « de pure élégance » et 14 000 pieds carrés de terrain, où il y a une piscine creusée. « Le luxe vit ici », conclut le courtier.

Achat chez 48 North

Anne Darche, administratrice chez le producteur de marijuana 48 North, dont le président du conseil est l’ex-ministre fédéral et propriétaire de journaux Martin Cauchon, a fait l’achat de 50 000 actions pour 46 000 $. Le titre de 48 North a chuté de 20 % depuis un sommet en juin.

Une Ferrari 1962 pourrait se vendre 45 M$ US

Une rarissime Ferrari 250 GTO de 1962 pourrait se vendre près de 50 millions $ US. Il s’agit d’un des 250 modèles originaux construits entre 1962 et 1964. En 2000, le même véhicule s’était vendu 7 millions $ US.