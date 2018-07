La Floride de Elisabetta Fantone

Elle s’en souvient comme si c’était hier. La Montréalaise Elisabetta Fantone avait bien averti son copain à l’école secondaire que leur relation n’allait pas durer, car une fois adulte et indépendante, elle déménagerait ses pénates en Floride.

Après tout, son coup de foudre pour le Sunshine State à l’âge de 12 ans, lors d’un premier voyage, avait été fulgurant : « J’ai tout de suite été séduite par les palmiers, les couleurs et la chaleur », dit l’artiste-peintre et comédienne que l’on verra sous peu dans l’émission de téléréalité très attendue XOXO sur les ondes de TVA. « Déjà à ce moment, je rêvais d’être actrice, et je me disais qu’un jour, je vivrais le grand rêve américain ! » En 2010, elle a décidé de faire le grand saut et a déménagé en Floride avec son mari. Rapidement, la mère de famille de 36 ans s’est taillé une place enviable dans le milieu des arts à Miami, en plus d’exercer son métier de comédienne sur les plateaux américains.

Branchée et à l’affût des nouvelles tendances, elle partage avec nous ses bonnes adresses à Miami.

Viscaya Museum and Gardens

Ancienne propriété de l’homme d’affaires James Deering, la Villa Viscaya est un domaine de rêve ! C’est d’ailleurs là que je me suis mariée. Dès qu’on y met les pieds, on est littéralement transportés en Europe. Avec ses meubles, plafonds et fontaines importés d’Italie, ce domaine, construit en partie durant la Première Guerre mondiale, illustre à quel point les gens riches de l’époque étaient prêts à investir pour des décors extravagants, rappelant ici la Vénétie.

Wynwood

Ce quartier est l’un de mes favoris de Miami. Il est en quelque sorte un musée à ciel ouvert où s’affichent les œuvres les plus extraordinaires d’incroyables artistes du « street art ». Chaque année durant le Art Basel, j’y peins des murales. L’une d’elles, Crimes Against Art, se trouve d’ailleurs sur NW 26th St. à Wynwood.

Plusieurs restos et boutiques branchés ont aussi pignon sur rue. J’aime particulièrement le Salty Donut pour ses beignets sophistiqués et son café, ou encore Zak the Baker qui concocte de fantastiques pâtisseries artisanales, et le meilleur pain en ville ! L’atmosphère vibre encore plus pendant les Wynwood Art Walks qui ont lieu tous les deux samedis.

Café Crème

L’un de mes plus grands plaisirs du dimanche est de bruncher au Café Crème. Ce restaurant français, connu en tant que bistro, fait aussi dans la pâtisserie, boulangerie et chocolaterie. C’est le tout nouveau concept des restaurateurs renommés Cory Finot et Claude Postel. Ce dernier a d’ailleurs laissé sa marque à Montréal avec le restaurant Le Bonaparte et, bien sûr, la pâtisserie Claude Postel. Situé dans le quartier NOMAD (acronyme pour « North Miami Art and Design »), ce resto offre un menu varié vraiment délicieux, en plus d’un service chaleureux et amical. Pour le petit déjeuner, optez pour les œufs parisiens au confit à l’ail. Alors que pour le dîner ou le souper, le spaghetti aux fruits de mer est succulent. Régalez-vous également de leur vaste sélection de pâtisseries à savourer dans un décor moderne ou encore à l’extérieur, sur la grande terrasse qui fait face au Musée d’art contemporain (MOCA).

The National Hotel

Situé à quelques coins de rue de la promenade d’Ocean Drive et de la fameuse Lincoln Rd, cet hôtel est l’un des seuls à avoir préservé l’authenticité de son style art déco. De plus, il possède la plus longue piscine de Miami Beach. J’adore le National Hotel non seulement pour la gentillesse du personnel, mais également pour leur brunch du dimanche au Tamara Bistro. L’ambiance est aussi très agréable le week-end avec sa musique jazz. Les dirigeants ont fait appel à ma touche artistique pour décorer le hall d’entrée et la piscine. L’une de mes murales et plusieurs autres de mes œuvres agrémentent les lieux. J’y possède même ma propre suite !

