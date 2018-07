L’ère des machines-robot au service de l’aéronautique

Lino Maggio

46 ans | Aéronautique (en transformation)

Années d’expérience : 21 ans

Au Groupe Meloche, une entreprise de Salaberry-de-Valleyfield où l’on fabrique des pièces pour l’industrie aéronautique, on compte de moins en moins d’employés manuels et de plus en plus d’opérateurs de machines-robot et d’informaticiens.