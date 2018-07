Les Braves matent les Brewers

Anibal Sanchez n’a pratiquement rien donné aux Brewers de Milwaukee et les Braves d'Atlanta l’ont emporté 5-1, vendredi, au Miller Park.

Sanchez (4-2) a œuvré pendant six manches et deux tiers. Il a permis l’unique point de ses adversaires et seulement deux coups sûrs. L’artilleur de 34 ans a également passé huit frappeurs dans la mitaine.

Sur le plan offensif, le joueur de premier but Freddie Freeman s’est démarqué avec un point produit et un point marqué. Il a aussi frappé un double et un triple dans la rencontre.

Son coéquipier Johan Camargo a bien fait avec une production de deux points.

La défaite a atterri dans la cour d’Aaron Wilkerson (0-1). Le lanceur a permis deux points et quatre coups sûrs en cinq manches de travail.

Le releveur Mike Zagurski a complètement échappé le match lors de la septième manche, lorsqu’il a accordé trois points sur trois coups sûrs.