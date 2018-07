Les mineurs aux gros bras en voie de disparition

ROUYN-NORANDA | Les mineurs aux gros bras avec le visage plein de suie sont en voie de disparition alors que les robots prennent de plus en plus leur place sous terre.

Le minerai sera entièrement transporté par des véhicules autonomes sans chauffeur qui seront supervisés à partir de la surface. L’entreprise aimerait que le forage soit le plus automatisé possible, mais admet qu’il y a encore du travail à faire pour y arriver.

Il y aura bien quelques mineurs pour faire du forage et du support de terrain, car ce type de travail demande de voir la roche et d’y aller avec son instinct. Mais la grande majorité des employés ne descendront même pas sous terre.

« Notre objectif n’est pas de vider les autres mines de leurs travailleurs. Puisque ce sera un travail moins physique et qu’il y aura moins de travail sous terre, on pense engager plus de femmes, d’autochtones, de personnes plus âgées et des personnes handicapées. C’est un autre aspect qui est très intéressant à l’automatisation », soutient M. Léveillée.