Où sont les enfants? Pendant qu'on regarde ailleurs, la crise des migrants empire

Le drame des enfants de migrants séparés de leurs parents à la frontière sud des États-Unis est loin d’être terminé. Sommée par un juge de réunifier les familles dans des délais rapprochés, l’administration Trump est incapable de répondre au défi. Cette crise humanitaire ne fait plus les manchettes, mais on est encore loin d’une solution pendant qu’une question demeure sur toutes les lèvres : Où sont les enfants?

Il y a un mois à peine, la crise à la frontière sud était au cœur de l’actualité et le sort des familles déchirées par l’application aveugle et inhumaine d’une politique de «tolérance zéro» pour l’immigration dite illégale suscitait l’indignation générale. Après avoir nié le problème, puis tenté d’en attribuer la responsabilité aux démocrates (alors que c’est son propre parti qui est incapable de s’entendre sur une politique d’immigration), le président a signé un décret visant à éviter la séparation des familles. Passons sur le fait que ce décret est plein de trous et s’avère extrêmement difficile à appliquer sur le terrain. Pour le moment, ce qui importe est que le problème des quelque 3000 enfants déjà détenus au moment du décret ne fait qu’empirer. Il devient de plus en plus clair que la politique de l’administration Trump était inhumaine mais elle a aussi été bâclée et appliquée de manière grossièrement incompétente.

Une politique bâclée

En réponse à la crise, le 27 juin, un juge a ordonné que les autorités assurent la réunification de ces 3000 enfants avec leurs parents avant le 26 juillet. Pour les 101 enfants connus de moins de cinq ans qui étaient de ce nombre, la réunification doit être complétée le 10 juillet, mais il est d’ores et déjà assuré qu’on n’y parviendra pas pour la majorité d’entre eux, ce qui soulève de sérieux doutes quant au sort de l’ensemble des familles affectées.

Le constat est simple: l’administration Trump est totalement prise au dépourvu devant cette crise qu’elle a fabriquée de toutes pièces. Manifestement, au moment de mettre en place cette politique de tolérance zéro, on n’avait aucun plan pour gérer le problème de la réunification des familles après leur détention, qui devait en principe demeurer temporaire. Plusieurs départements et agences engagés dans la mise en œuvre de cette politique ont fait ce qu’ils ont pu pour mener à bien leurs mandats respectifs, mais il semble que rien n’ait été prévu pour coordonner et planifier ces actions, comme si l’administration était inconsciente et même indifférente devant le drame humain que sa politique allait nécessairement provoquer. Pour reprendre l’expression consacrée par le manteau de Melania Trump, c’est comme si la Maison-Blanche se moquait éperdument des conséquences de ses actions.

Alors que la crise perdure, cette attitude nonchalante se répercute à tous les niveaux de l’administration. Par exemple, alors que le juge en charge de veiller à la réunification des familles avant l’échéance du 10 juillet demandait hier aux parties en cause d’accélérer le processus, l’avocate du département de la Justice coupait court aux procédures en alléguant qu’elle devait consacrer cette fin de semaine à garder un chien.

Pure improvisation

S’il est à peu près certain que l’échéance du 10 juillet ne pourra être respectée pour tous les enfants de moins de cinq ans, les mesures mises en place pour traiter le reste des cas relèvent aussi de la pure improvisation. Comme les autorités ne s’étaient même pas donné la peine de créer un registre fonctionnel qui leur aurait permis de garder la trace des enfants et des parents séparés au moment de leur arrestation à la frontière, le défi de la réunification est immense. Parmi les mesures d’urgence pour pallier à ce problème, on procède à des tests d’ADN sur les enfants en détention et sur les parents qui n’ont pas pris le large, au mépris de toutes les règles de confidentialité qui entourent normalement la cueillette et l’archivage de ces renseignements biométriques.

Pendant ce temps, les politiciens républicains jouent un jeu politique stérile sur le dos des familles éprouvées. Évidemment, les républicains se sont approprié les arguments fallacieux du président Trump, qui présente tous ces migrants comme des «illégaux» et des criminels en puissance. Dans la vaste majorité des cas, rien n'est plus faux. D’abord, une proportion importante des migrants appréhendés se sont présentés à la frontière à découvert pour y demander le statut de réfugié. Selon les traités ratifiés par les États-Unis et qui ont force de loi, les demandeurs d’asile ne sont pas des migrants illégaux, mais c’est ce que la politique de tolérance zéro en a fait.

Rhétorique enflammée et hypocrisie

Dans la rhétorique de Trump, tous les migrants irréguliers sont amalgamés à l’infime minorité d’entre eux qui s’avèrent des criminels (toutes les études sérieuses démontrent que la propension au crime est inférieure chez les immigrants sans papiers que dans la population en général). Donc, Trump répète sur toutes les tribunes que les démocrates qui s’opposent à ses politiques migratoires sont complices des crimes qu’il monte en épingle. Balivernes. Pendant ce temps, plusieurs démocrates font preuve d’une certaine maladresse politique en réclamant l’abolition de l’unité ICE (Immigration and Customs Enforcement) au lieu de sa réforme, ce qui alimente l’image simpliste que le président entretient sur leur compte. Bref, pendant que les démocrates dénoncent la cruauté des politiques de l’administration Trump, cette dernière déforme cette dénonciation en accusant les démocrates d’encourager l’immigration illégale et la criminalité galopante qui vient avec (cette image tout à fait fausse est bien sûr le fruit de l'imagination fertile de Trump).

Tout ceci rend la nécessaire réforme des lois d’immigration américaines de moins en moins probable, tout en exposant l’hypocrisie flagrante des républicains et des trumpistes dans ce dossier. Pour l’aile conservatrice et xénophobe du Parti républicain, la crise est une excuse qui permet de justifier une politique de restriction sévère de toute forme d’immigration, au moment même où l’économie américaine est en pénurie de main-d’œuvre. Comble d’hypocrisie, pendant que Donald Trump attise le feu de la xénophobie à chacun de ses rallyes-spectacles et que son parti veut fermer la porte à tous les immigrants, le club privé du président en Floride, Mar-A-Lago, fait appel à des travailleurs étrangers sur des visas temporaires pour la quasi totalité de ses besoins de main-d’œuvre.

Un gâchis tragique

Pendant que le spectacle de téléréalité de la présidence Trump a déjà changé d'épisode, l’avenir des migrants qui se massent à la frontière américaine, dont la plupart fuient des violences intolérables dans leurs pays d’origine, est plus incertain que jamais. À court terme, il y a urgence de trouver une solution au problème créé de toutes pièces par le politique inhumaine et mal conçue de l’administration Trump, mais il est manifeste que celle-ci est dépassée par les événements. À moyen terme, il faudra régler l’impasse législative qui empêche depuis des années l’adoption d’une politique d’immigration cohérente dont les États-Unis ont un urgent besoin, mais les partis continueront vraisemblablement à se renvoyer cette patate chaude tout en laissant le problème empirer. À long terme, il est certain que l’Histoire jugera sévèrement le président Trump et tous ceux qui l’appuient d’avoir créé cette crise humanitaire et failli lamentablement à la tâche d’y trouver une solution.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM