Quand le soccer prend toute la place

WIMBLEDON | Ce n’était pas un après-midi comme les autres samedi, à Wimbledon. De 15 h à 17 h, on pouvait apercevoir des milliers d’amateurs de tennis qui avaient les yeux rivés sur leur téléphone cellulaire ou sur leur tablette afin de suivre le déroulement du match entre l’Angleterre et la Suède.

Chaque but des Anglais dans cette victoire de 2 à 0 en quart de finale était salué par des cris de joie, notamment sur la populaire Henman Hill, qui baignait sous le chaud soleil de ce beau samedi d’été.

Les réseaux sans fil étaient toutefois surchargés et les gens se plaignaient que les dirigeants du tournoi de Wimbledon refusent de montrer la moindre image de l’action dans cette palpitante Coupe du monde de soccer.

Photo Pierre Durocher

Une presse partisane

Il régnait aussi une ambiance particulière dans la salle de presse, où les journalistes anglais avaient leurs écrans de télé branchés sur la retransmission du match, réagissant après chaque beau coup du club national.

« No cheering in the press box », cette formule ne s’applique visiblement pas en Angleterre !

Afin d’empêcher le public de regarder les matchs par les grandes fenêtres de la salle de presse, les responsables des médias avaient même pris soin de descendre les stores. Il ne fallait surtout pas détourner l’attention des amateurs de tennis vers le « foot ».

Photo Pierre Durocher

Au second rang

Le tennis a été relégué loin en deuxième place derrière le soccer en ce samedi 7 juillet, même si la vedette locale Kyle Edmund a disputé un bon match contre Novak Djokovic sur le court central, en fin d’après-midi.

La formation anglaise de soccer a remporté sa plus importante victoire en 28 ans à la Coupe du monde, et il va sans dire que le cœur était à la fête dans les nombreux pubs qu’on a pu croiser sur le chemin du retour vers notre hôtel, à Chelsea. C’était beau de voir les gens célébrer de belle façon, sans causer de saccage ni faire de vacarme dans les rues.

On a déjà hâte ici à la demi-finale entre le club des trois Lions et la Croatie mercredi. Et si jamais l’équipe anglaise, avec son chef de file Harry Kane, devait se rendre jusqu’en grande finale, dimanche prochain, à Moscou, les dirigeants du tournoi de Wimbledon auront de la difficulté à ne pas accepter de modifier le début de la présentation de la finale masculine, qui est prévue à 14 h.