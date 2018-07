Violent face-à-face à Sainte-Martine, en Montérégie: deux personnes entre la vie et la mort

Quatre personnes ont été blessées samedi soir dans un face-à-face sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Sainte-Martine, en Montérégie.

Selon les premières informations recueillies par la Sûreté du Québec, l’accident est arrivé lorsqu’un des deux véhicules a dévié de sa voie pour entrer en collision frontale avec un second véhicule qui venait dans la direction opposée.

Des trois occupants du véhicule ayant dévié de sa voie, deux ont été blessés grièvement. On craignait toujours pour leur vie vers 22 h 15, soit une heure et demie après l’accident. La troisième personne présente dans cette voiture a aussi été sérieusement blessée, mais sa vie n’est pas en danger.

Le conducteur du second véhicule, qui était seul à bord, a aussi été blessé sérieusement. On ne craignait pas pour sa vie non plus en fin de soirée.

La Sûreté du Québec n’écarte aucune hypothèse, y compris une distraction au volant, pour expliquer cet accident. Des experts ont été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement.