[QUIZ] 10 questions sur l'actualité de la semaine

Question #6

Qu’est-ce que le détaillant américain Wal-Mart a retiré de ses tablettes, cette semaine?

image twitter @fox32news

On peut lire sur les fameux t-shirts «Destituez 45» en référence au fait que Donald Trump est le 45e président de l’histoire des États-Unis. En plus des t-shirts, Wal-Mart vendait aussi, via son site, des layettes pour bébé avec le même message.