Séjour en gang dans Charlevoix

On pose nos valises à la Villa Boréale dans les splendeurs de la région de Charlevoix. Séjour entre amis ou en famille dans une villa vaste, moderne et hautement charmante.

Posée sur les hauteurs de Petite-Rivière-Saint-François, la Villa Boréale rayonne dans la nature environnante. Les propriétaires, Guillaume Genest et Nadia Pouliot, voulaient construire une maison se mariant à la nature et pouvant accueillir leurs nombreux amis à dormir sur leur immense terrain plein d’intimité. Mission accomplie !

La pureté du blanc

Photo courtoisie, Dave Tremblay

La Villa Boréale, recouverte de cèdre blanc de l’Est à l’extérieur, ressemble à une grange moderne. L’architecture est d’inspiration scandinave, le design minimaliste et les lignes épurées. Les matériaux bruts ont influencé le concept comme les textures naturelles et les tons pâles du béton, du bois et du blanc. La Villa propose un rez-de-chaussée à aire ouverte combinant la cuisine et la salle à manger ainsi qu’un grand salon, tout à fait indiqués pour des réunions en groupe. Un immense plafond cathédrale surplombe la pièce. La fenestration abondante offre une luminosité naturelle idéale procurant une magnifique vue sur la forêt tout autour. À l’intérieur, le blanc domine pour créer une ambiance empreinte de tranquillité. Quelques couleurs d’accent contrastent en douceur dans le décor tout en pureté comme le noir des cadres, des fenêtres, des portes et du foyer intérieur. On adore la grande table de la salle à manger, tout en bois pâle, complètement conviviale avec son grand banc.

Nombreux couchers

La Villa accueille confortablement 12 invités à coucher. En mezzanine, l’immense chambre principale avec son très grand lit et son coin lecture promettent des heures de bonheur ! Au sous-sol, 2 chambres disposent chacune d’un grand lit. Une autre chambre est dotée de 4 lits à deux places superposés. L’omniprésence du bois rend la pièce chaleureuse et apaisante. Trois salles de bain complètes sont à la disposition des invités. Un espace avec une télévision est pratique au sous-sol, le divan-lit également. Ici, tout a été bien pensé et se veut fonctionnel, on adore.

Photo courtoisie, Dave Tremblay

Photo courtoisie, Dave Tremblay

À savoir

Tarifs

Deux nuits (réservation minimale) pour 12 invités à 1425 $.

Services

La cuisine présente le nécessaire pour voir à la préparation des repas ; raclette, 2 poêles à fondue, four à micro-ondes, poêle et réfrigérateur. On profite agréablement du spa 8 places, du foyer extérieur en soirée et du barbecue.

Activités sur place

La grande terrasse en cèdre avec sa table, ses chaises et son parasol jouit d’un ensoleillement maximal grâce à son orientation plein sud. On y relaxe.

Activités tout près

On accède aux sentiers de marche du Mont Gabrielle Roy. À 15 minutes en voiture, on découvre les beautés de Baie-Saint-Paul.

Coordonnées

Villa Boréale

58, chemin Gabrielle Roy

Petite-Rivière-Saint-François (Québec)

G0A 2L0

Téléphone : 581-702-1886

www.villaboreale.com